Sport in tv oggi martedì 28 maggio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 28 maggio 2024)28, una nuova giornata ditutta da vivere in compagnia di OAè nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento inta, dotato della copertura televisiva e. In primo piano la terza giornata del Roland Garros. Il secondo Slam del tennis, di scena sui campi in terra battuta di Parigi, vedrà l’esordio di Novak Djokovic (n.1 del mondo), nonché di quattro italiani: Giulio Zeppieri, Luciano Darderi, Flavio Cobolli e Sara Errani. Nel doppio primo incontro anche per la coppia formata da Simone Bolelli e da Andrea Vavassori. Da seguire con attenzione poi il meeting di atletica leggera a Ostrava, con Marcell Jacobs tra i protagonisti. Risponderanno presente anche Zaynab Dosso e Leonardo Fabbri, autori di prestazioni straordinarie in questa prima parte di stagione outdoor.