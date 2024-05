Spiragli di speranza Un’azienda è pronta a rilevare la Cds Intanto la sede chiude

(Di martedì 28 maggio 2024) Sono stanchi e abbattuti ma ancora non rinunciano a combattere. I lavoratori della Digital Customer Service che da marzo non percepiscono lo stipendio, ieri mattina durante l’assemblea pubblica che hanno voluto organizzare davanti al Comune, non hanno lesinato critiche verso tutte le istituzioni. "Se mai si arriverà ad una soluzione di questa drammatica situazione – dichiara Tiziana Venelli di Slc Cgil – il merito sarà solo del sindacato. Da tutti gli altri solo discorsi e nessun fatto concreto". La segreteria di categoria, con lo stile energico che la contraddistingue, pronuncia queste parole dopo che il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini è appena sfilato accanto ai lavoratori per salire sull’auto blu davanti a Palazzo civico. "Avrebbe potuto almeno fermarsi – dice Venelli – e invece non ha mostrato nemmeno un piccolo segno di attenzione".

