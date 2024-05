Spezia D’Angelo a un passo dalla conferma

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024) Cresce l’ottimismo per ladi mister Lucasulla panchina dello: con ogni probabilità sarà lui ad allenare i bianchi nel prossimo campionato di Serie B. Ieri è stata una giornata cruciale a riguardo perché nel primo pomeriggio il tecnico di Pescara ha raggiunto il ‘Ferdeghini’ e si è incontrato con il responsabile dell’area tecnica aquilotta Eduardo Macia. Un colloquio di circa due ore, in un clima sereno, nel corso del quale l’operatore di mercato spagnolo si è confrontato in modo franco con l’allenatore sui programmi tecnici futuri dello. Sono state sviscerate nel dettaglio alcune situazioni tecniche, vale a dire i giocatori che secondo il trainer abruzzese dovrebbero far parte della rosa 2024-25 e quelli potenziali da ingaggiare per consentire allodi consolidarsi in cadetteria e, possibilmente, crescere nei risultati sportivi.