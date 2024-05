Spazio via al lancio di EarthCare | il satellite che guarderà nelle nuvole

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 28 maggio 2024) Tutto pronto per ildi, ilideato per guardare dentro lee migliorare lo studio del clima. Ildella missione congiunta tra Agenzia Spaziale Europea e la giapponese Jaxa è previsto per le 00:20 ora italiana del 29 maggio con un razzo Falcon 9 dalla base spaziale di Vandenberg, in California. Acronimo di Earth Cloud Aerosol and Radiation Explorer,è una delle più importanti missioni per l’Osservazione della Terra sviluppate in questi ultimi anni perché ha l’obiettivo di studiare come mai prima d’ora il ruolo delle. Composte principalmente di vapore d’acqua con piccole quantità di aerosol, ossia minuscole particelle in sospensione nell’aria, lesono infatti difficili da studiare ma allo stesso tempo determinano la quantità di energia che il pianeta assorbe dal Sole, con un grande impatto sia sul meteo – ossia che avviene nel breve periodo – che sul clima, nel lungo periodo.