Spalletti e gli alleati Gasperini ci ha aiutato a far crescere Scamacca

(Di martedì 28 maggio 2024) Mentre il Napoli lavora ad un ex ct come Antonio Conte per la prossima panchina, l’uomo che ora sta seduto su quella dell’Italia dopo aver portato i partenopei ad un’impresa ieri si è goduto il Premio Cesarini (con l’altro ex ct Arrigo Sacchi in platea), ma non ha potuto fare a meno di pensare a quanto sia cambiata la vita del Napoli in un solo anno. Perché i 53 punti con cui la squadra ha chiuso la stagione sono ben 41 in meno rispetto all’Inter campione d’Italia, ma anche solo col Napoli dell’anno scorso il confronto è impietoso (90): "Sono rimasto sorpreso dalle mancata qualificazione alle Coppe da parte del Napoli, che ha una grande squadra, con grandi calciatori, con una rosa di grandissimo livello. Non so cosa sia successo, chiaro che cambiare tre allenatori crea qualche problema", ha detto il ct ieri a Jesi.