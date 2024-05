Spagna riconosciuto lo Stato di Palestina | cosa significa

Leggi tutta la notizia su zon

(Di martedì 28 maggio 2024) Una nuova alleata per la. La, infatti, ha ufficialmentelo. La decisione era attesa e avviene in contemporanea con Irlanda e Norvegia, secondo quanto anticipato dagli stessi Paesi il 22 Maggio. Il premier spagnolo, Pedro Sanchez, lo ha annunciato ufficialmente nel corso di una comunicazione istituzionale. Il primo ministro ha parlato sia in spagnolo che in inglese, per supportare i palestinesi e rendergli tutto l’affetto necessario. “Oggi, lariconosce lodella. Nella riunione del Consiglio dei ministri di oggi il governo dellaapproverà il riconoscimento dellodi. Lasi unisce così a oltre 140 Paesi nel mondo che già riconoscono la. Si tratta di una decisione storica con l’unico obiettivo: contribuire che israeliani e palestinesi raggiungano la pace.