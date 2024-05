Spaccio nel Salento Trovato in possesso di cocaina e oltre 1 000 euro arrestato 21enne

(Di martedì 28 maggio 2024) Dopo quelli dei giorni e delle settimane scorse, ancora arresti pernel. Quello trascorso è stato un fine settimana caratterizzato da controlli straordinari del territorio eseguiti dai Carabinieri della Compagnia di Lecce con l’ausilio dei colleghi del Nucleo Cinofili di Modugno. Battute a tappeto le aree del capoluogo salentino di maggiore affluenza, quali stazione ferroviaria e centro storico, nonché i comuni limitrofi. In questo contesto unsalentino è statoin flagranza di reato perché responsabile di detenzione ai fini didi sostanze stupefacenti. Nello specifico i Carabinieri, a seguito di una perquisizione personale e domiciliare, lo hannoindi 6 grammi di, già suddivisa in 15 dosi pronte per una eventuale attività dinel, nonché della somma di 1.

