Sorprende i ladri a casa sua e ne uccide uno Ora è indagato per omicidio

Un anziano di 85 anni, un ex Finanziere , ha sorpreso i ladri in casa sua a Bergamo: ha spara to a uno dei due che è finito in ospedale.Continua a leggere fanpage

E’ stato rintracciato e arrestato dalla polizia anche il complice del ladro che ieri sera è stato ferito a Bergamo da un finanziere in pensione che ha spara to dopo averli sorpresi all’interno della sua casa . Si tratta di un ragazzo di 26 anni albanese come il complice ferito, già dimesso ... gazzettadelsud

Nella serata di sabato 27 aprile un Finanziere in pensione ha spara to in direzione dei due ladri che aveva no fatto irruzione nella sua villetta di Longuelo, Bergamo. Con quella ha ferito un 27enne, ora in carcere con l'accusa di rapina aggravata.Continua a leggere fanpage

Sorprende i ladri in casa e li accoltella: uno muore, ferito un altro bandito. Fermato per omicidio - sorprende i ladri in casa e li accoltella: uno muore, ferito un altro bandito. Fermato per omicidio - Omicidio e tentato omicidio. Sono queste le accuse che la Procura di Reggio Calabria muove nei confronti di un reggino di 48 anno sottoposto a fermo con l'accusa di avere ucciso Alfio Stancampiano, il ... notizie.tiscali

Salernitana, in B serve un bomber: tante le suggestioni - Salernitana, in B serve un bomber: tante le suggestioni - Nel campionato appena concluso c'è poco da salvare in casa Salernitana, la difesa ha preso gol a raffica e l'attacco non ha inciso, si è retto tutto sulle spalle di ... tuttosalernitana

A Napoli apre i cancelli il parco tematico ‘Diego Vive’ - A Napoli apre i cancelli il parco tematico ‘Diego Vive’ - NAPOLI – Saranno svelati domani, mercoledì 29 maggio, nel corso di una conferenza stampa tutti gli elementi, le sorprese e le iniziative del parco tematico “Diego Vive” dedicato al D10S. L’appuntament ... dire