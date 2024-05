Sono tornati insieme Sorpresa dopo Amici 23 i due allievi fanno brillare gli occhi del pubblico

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di martedì 28 maggio 2024) In questi ultimi giorni si è parlato molto di23 e non solo per la vittoria di Sarah Toscano, ma anche per via di diverse indiscrezioni riguardanti una delle molte coppie chenate nel corso della edizione. Trattasi di Lucia Ferrari ed Ayle che improvvisamente sembravano lontani. Che sia già ritorno di fiamma? Il discusso cantante, sin da subito ribelle nel suo prezioso percorso nella scuola di Maria De Filippi e con la sua maestra Anna Pettinelli, aveva improvvisamente smesso di seguire Lucia Ferrari. Lasciando subito intendere ai fan che tra loro fosse già finita23. Adesso nuovi segnali e positivi. Che succede.23, i duedi nuovoLa platea sui social si era appigliata solo ad una piccola percezione di speranza dovuta al fatto che Lucia Ferrari, al contrario del livornese, aveva mantenuto il follow su Instagram.