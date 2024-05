Sono stato ammalato | il corpo di Jannik Sinner il dettaglio che preoccupa | Guarda

(Di martedì 28 maggio 2024) L'infortunio all'anca e il mese di stop, dopo il ritiro a Madrid e il forfait agli Internazionali di Roma ha presentato il conto a. Il 22enne altoatesino, numero 2 al mondo, è tornato in campo al Roland Garros debuttando con una vittoria piuttosto agevole in 3 set contro l'americano Christopher Eubanks, ma i segni dell'inattività forzatastati subito visibili sul suo. Meno muscoli, dimagrito vistosamente, una esplosività minore in battuta (tanto da aver concesso 9 palle break contro il numero 46 in classifica), un gioco meno potente. Poi certo, capacità mentale, braccio e polsosempre da fenomeno, ma lo stessofinito il match ha ammesso: "L'anca è ok, ma nonancora al 100% della forma". Ovvio, certo, come le battute che vorrebbero la perdita di pesoreo legata anche alle tribolazioni d'amore.

Jannik Sinner ha una nuova fidanzata . Lui stesso, noto per essere molto riservato e schivo sulla sua vita privata, ha conferma to la notizia, dopo essere stato beccato più volte con la sua nuova fiamma. Da qualche settimana, il campione e la ex Maria Braccini, non compaiono più insieme sui social. ... tvzap

«Però teniamo tutto molto riservato, conoscete la mia riservatezza... Di più non dico» ha detto il campione altoatesino in conferenza stampa a Parigi dopo la prima vittoria al Roland Garros vanityfair

L’amore sboccia dentro e fuori dal campo Dopo giorni di voci vorticose, Jannik Sinner ha conferma to la sua relazione con la tennista russa Anna Kalinskaya. Il campione altoatesino di tennis ha affrontato le speculazioni in conferenza stampa a Parigi dopo la sua prima vittoria al Roland Garros ... pettegolezzicelebrita

Le previsioni di Puppo: “Zverev favorito al Roland Garros. Gasquet perfetto per Sinner. E Bellucci…” - Le previsioni di Puppo: “Zverev favorito al Roland Garros. Gasquet perfetto per sinner. E Bellucci…” - La seconda giornata del Roland Garros 2024 ha proposto dei temi interessanti in casa Italia, a partire dalla vittoria al debutto di jannik sinner su ... oasport

Nadal subito out,vince il n.3 Zverev - Nadal subito out,vince il n.3 Zverev - jannik sinner torna e vince al primo turno del Roland Garros.Il n.2 del mondo ha battuto in tre set (63 63 64, 2h 12') l'americano Christopher Eubanks (n.43 Atp).Il 22enne di San Candido rientrava ... servizitelevideo.rai

Media, almeno 7 morti in un nuovo raid su tende a Rafah - Media, almeno 7 morti in un nuovo raid su tende a Rafah - Esordio più che positivo per jannik sinner, in campo al Roland Garros contro lo statunitense Christopher Eubanks. jannik ha mostrato una forma non ancora al top, ma anche una grande capacità di ... altoadige