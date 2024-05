Sono parole di uso comune Vannacci difende Papa Francesco

(Di martedì 28 maggio 2024) Polemica sulledisulla "frociaggine" tra i seminaristi. «che si utilizzano nel gergoe che non devono scandalizzare nessuno.espressioni di carattere familiare ed è assurdo che qualcuno gridi all'eretismo, siamo alla solita assurdità del politicamente corretto». Così il generale Roberto, candidato indipendente nelle liste della Lega alle elezioni europee, commenta con Affaritaliani.it leche ilavrebbde detto ieri. Ma il punto chiave per«i due pesi e due misure. Come mai nessuno è insorto? Come mai non cistati 104 esposti in 104 Procure italiane come è accaduto con il sottoscritto? E come mai nessuno dice nulla e nessuno si scandalizza a partire dall'onorevole Zan che afferma che io sia un pericoloso e un violento che dissipa odio?».

