Sono legato alla Dea A Bergamo mi sento a casa

(Di martedì 28 maggio 2024) Gian Piero Gasperini si avvia a diventare il Ferguson italiano. Non arriverà ai 27 anni consecutivi trascorsi da Sir Alex sulla panchina della United ma probabilmente eguaglierà il record italiano in serie A, appartenente al suo primo maestro Giovanni Trapattoni, sulla panchina della Juventus per dieci anni consecutivi dal 1976 al 1986. Da Trap a Gasp. Che aarriverà a 10 campionati e poi forse a 11. Con l’Atalanta, che lo ha già sotto contratto fino al giugno 2025 con opzione fino al giugno 2026, si dovrebbe andare verso un’intesa per un’altra stagione, dunque fino al 2026 con opzione per il 2027. Se ne riparlerà la settimana prossima dopo l’ultima giornata di campionato. "Il rinnovo? Finora non abbiamo avuto molto tempo: abbiamo parlato un po’ l’altro giorno delle situazioni tecniche, non abbiamo neanche fatto la data del ritiro.