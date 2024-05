Sono aperte fino al 28 giugno sul sito shesnext it le candidature per la seconda edizione italiana di She’s Next il programma che supporta la piccola imprenditoria femminile

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 28 maggio 2024)al 28(sul.it) leper ladi “”, ildi Visa, co-promosso dal Corriere della Sera, chela. Le tre imprenditrici selezionate riceveranno beni e servizi per un valore nettoa 10mila euro, oltre al tutoring di esperti Visa e l’accesso a piattaforme specifiche per la digitalizzazione. 1° maggio, il presidente Mattarella: «Il lavoro è libertà e strumento per realizzarsi» X I tre progetti scelti saranno presentati a settembre nel corso del Festival Il Tempo delle Donne, in Triennale Milano.