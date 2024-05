Sonego-Zhang Roland Garros 2024 | orario dove vederlo in tv streaming

(Di martedì 28 maggio 2024) Domani, mercoledì 29 maggio, Lorenzoaffronterà il cinese Zhizhennel match valido per il secondo turno del. Il piemontese sarà sul campo-12 a partire dalle ore 11.00 e si prospetta una sfida insidiosa contro il tennista asiatico in ascesa. L’azzurro sarà chiamato a una conferma dopo la bella vittoria all’esordio contro il francese Ugo Humbert. Al cospetto di un giocatore qualificato come il transalpino, si è vista la miglior versione dell’anno di, specialmente nella combinazione servizio-dritto. Colpi che saranno fondamentali per piegare, non irresistibile dal lato del dritto, ma molto convincente invece con il rovescio. Da capire anche quali saranno le condizioni di gioco, vista la pioggia di questi giorni a Parigi.

