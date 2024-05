Sondaggi Isola dei Famosi chi esce tra Khadi Edoardo Artur Matilde e Linda

Chi vuoi salvare tra Artur , Karina , Linda , Matilde e Stoppa? Ecco chi sono i cinque nominati dell' undicesima puntata dell' Isola dei Famosi 2024 , andata in onda nella prima serata di domenica 26 maggio. In basso, il nostro SONDAGGIO attraverso il quale potrete votare il vostro preferito. Isola dei ... blogtivvu

Si avvicina la semifinale di Isola dei Famosi, in onda il 26 maggio su Canale5. Un’edizione non facile, per Vladimir Luxuria, che ha fatto registrare gli ascolti più bassi di sempre e che ora giunge alle battute finali con uno dei naufraghi votatissimo come preferito ma inviso ai suoi compagni che ... dilei