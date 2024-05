Soldi al sassuolo ’Paracadute’ da 25 milioni

(Di martedì 28 maggio 2024) La retrocessione del Frosinone porterà nelle casse delin più, perché la caduta dei ciociari permetterà ai neroverdi di ottenere la totalità del paracadute destinato ai club di fascia C, quello da 25riservato alle società che hanno disputato la A almeno 3 delle ultime 4 stagioni. Alle altre retrocesse, Salernitana (C) e Frosinone (fascia A, in quanto neopromossa e retrocessa), andranno rispettivamente 25 e 10. Considerando che il sostegno è di 60complessivi e la somma non lo supera,, Frosinone e Salernitana avranno l’intera cifra a loro spettante. Se invece, al posto del Frosinone, fossero retrocesse Empoli o Udinese, entrambe di fascia C e dunque con gli stessi diritti die Salernitana, il totale sarebbe stato di 75e a quel punto si sarebbe superata la somma di 60, con i club che avrebbero visto la cifra diminuire in proporzione, e cioè a 20a testa.

