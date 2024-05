Sofia Castelli uccisa a coltellate dell’ex oggi avrebbe compiuto 21 anni | il ricordo della migliore amica

"È il tuo primo compleanno da quando non ci sei più, e non esiste cosa più dolorosa che ripensare a te in questo giorno, la vita con te è stata talmente ingiusta, ed è proprio vero che le cose peggiori accadono alle persone migliori". Così Aurora Fiameni ricorda sui social l’amica del cuore Sofia ... ilgiorno

Sofia, uccisa dall'ex. I commoventi auguri dell'amica per il compleanno - sofia, uccisa dall'ex. I commoventi auguri dell'amica per il compleanno - Avrebbe compiuto 21 anni, martedì 28 maggio, sofia castelli, uccisa il 29 luglio 2023 dall'ex fidanzato Zakaria Atqaoui a Cologno Monzese. E, per il compleanno che non è più possibile festeggiare, la ... milanotoday

