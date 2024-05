Sofia Castelli uccisa a coltellate dall' ex oggi avrebbe compiuto 21 anni | la dedica dell’amica

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 28 maggio 2024) "È il tuo primo compleanno da quando non ci sei più, e non esiste cosa più dolorosa che ripensare a te in questo giorno, la vita con te è stata talmente ingiusta, ed è proprio vero che le cose peggiori accadono alle persone migliori". Così Aurora Fiameni ricorda sui social l’amica del cuoreil 29 luglio scorso'ex fidanzato Zakaria Atqaoui a Cologno Monzese e che21. Aurora, che dormiva nella stanza accanto ala notte in cui fu, nella lungasui social ricorda quanto siano stati dolorosi questi mesi. “Cara, questo periodo è stato troppo per tutti noi, nessuno ti conosce realmente e nessuno conosce realmente me – si legge ancora nel post –. Per quanto possa suonare fraintendibile mi sono sentita sollevata al pensiero che non hai sofferto mentre andavi via, di quel dolore non te ne meritavi nemmeno un briciolo.