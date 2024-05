Sniffy cosa contiene la polvere bianca energizzante da inalare che preoccupa le autorità

(Di martedì 28 maggio 2024) Si tratta di un integratore alimentare, è legale e non crea dipendenza. Ma la sua modalità di assunzione ammicca troppo alla cocaina. Il ministro della salute francese ha già dichiarato di volerla vietare.

Il miliardario Larry Connor vuole visitare il Titanic con un sottomarino dopo l'incidente del Titan - Il miliardario Larry Connor vuole visitare il Titanic con un sottomarino dopo l'incidente del Titan - Dopo la strage del Titan, il miliardario Larry Connor rilancia con un progetto che potrebbe rivoluzionare il turismo estremo: un nuovo sottomarino per visitare il relitto del leggendario Titanic, il ... notizie.virgilio

Francia, allarme Sniffy tra i giovani, la polvere bianca legale che sembra cocaina - Francia, allarme sniffy tra i giovani, la polvere bianca legale che sembra cocaina - Sembra una droga ma è tutto perfettamente legale. Si tratta di sniffy, una polvere bianca con aroma di frutta e proprietà eccitanti. Il prodotto è disponibile online e sta già diventando una tendenza ... tg24.sky

Francia, allarme per l'uso di Sniffy tra i giovani, la polvere bianca legale che sembra cocaina - Francia, allarme per l'uso di sniffy tra i giovani, la polvere bianca legale che sembra cocaina - Si vende nei tabacchi e costa dai 14 ai 20 euro al grammo, ecco cosa si nasconde dietro la nuova moda che promette di 'aumentare istantaneamente la tua energia per 20-30 minuti' e fa gola ai giovaniss ... informazione