Smart #1, ora tutta la gamma gode degli incentivi, BRABUS compresa. Parte da 23.704 euro - Smart #1, ora tutta la gamma gode degli incentivi, BRABUS compresa. Parte da 23.704 euro - Smart ha comunicato un ritocco ai prezzi di listino del SUV #1. ritocco che porta in "zona incentivi" tutte le versioni della vettura. La Pro, nella migliore delle condizioni, si paga 23.704 euro ... dmove

Sky - Gasperini-Atalanta, si tratta ancora: non basta un biennale con ritocco - Sky - Gasperini-Atalanta, si tratta ancora: non basta un biennale con ritocco - Non sono bastati i due incontri di ieri e oggi per trovare l'accordo sul rinnovo: Gasperini chiede un ulteriore ritocco all'Atalanta ... tuttonapoli

Ilary Blasi, il documentario Unica è costato oltre 2 milioni (pagati con fondi pubblici) - Ilary Blasi, il documentario Unica è costato oltre 2 milioni (pagati con fondi pubblici) - Quanto è costato Unica, il documentario che ha ripercorso la fine della storia d'amore tra Ilary Blasi e Francesco Totti Il docufilm prodotto da Banijay per Netflix sarebbe costato per ... ilmessaggero