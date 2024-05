Smaltimento illecito di rifiuti 12 arresti in Campania

(Di martedì 28 maggio 2024) NAPOLI – Oggi nelle province di Napoli, Avellino, Benevento e Salerno, i Carabinieri del Gruppo per la Tutela Ambientale e della Sicurezza Energetica di Napoli, unitamente ai Carabinieri dei Comandi Provinciali territorialmente competenti, hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di nr. 12 soggetti, ritenuti responsabili a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al trafficodi, furto aggravato ai danni della Città Metropolitana di Napoli e corruzione. L’ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli in totale accoglimento della richiesta depositata dal Pubblico Ministero fa riferimento ad una serie di condotte illecite riscontrate nel corso dell’attività investigativa eseguita dai carabinieri del N.

Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Rimanete aggiornati con tutte le Notizie più rilevanti che riguardano il campionato di Serie A, così come gli eventi più significativi che si verificano nel panorama ... calcionews24

È scattata l’ispezione dei carabinieri negli uffici del Napoli a Fuorigrotta e Castel Volturno nell’indagine della Corte dei conti sulle gestione degli incassi per l’evento allo stadio Maradona del 4 maggio 2023, quando il Napoli aveva vinto lo scudetto con la partita in trasferta a Udine. I ... open.online

Smaltimento illecito di rifiuti nello Stir, 12 arresti: tra loro, dipendenti, autisti e amministratori delle aziende di raccolta - Smaltimento illecito di rifiuti nello Stir, 12 arresti: tra loro, dipendenti, autisti e amministratori delle aziende di raccolta - CAMPANIA – Smaltimento illecito di rifiuti speciali e furto aggravato. Queste le pesantissime accuse che hanno portato all’arresto di 12 persone nelle province di napoli, Avellino, Benevento e Salerno ... ilmeridianonews

CARABINIERI NOE – NAPOLI * OPERAZIONE “TRIS”: « TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI E CORRUZIONE, ARRESTATE 12 PERSONE» - carabinieri NOE – napoli * OPERAZIONE “TRIS”: « TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI E CORRUZIONE, ARRESTATE 12 PERSONE» - In data 28 maggio 2024, nelle province di napoli, Avellino e Salerno, i carabinieri del Gruppo per la Tutela Ambientale e della Sicurezza Energetica di napoli ... agenziagiornalisticaopinione

Rifiuti speciali smaltiti illegalmente in discarica: 12 arresti in Campania - Rifiuti speciali smaltiti illegalmente in discarica: 12 arresti in Campania - Tra le province di napoli, Avellino, Benevento e Salerno, i carabinieri del Gruppo per la Tutela Ambientale e della Sicurezza Energetica di napoli, con i ... pupia.tv