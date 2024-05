SKY – Conte-Napoli ore decisive | Non vuole solo acquisti top ecco cosa manca

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 28 maggio 2024) I tifosi delstanno attendendo con ansia l’annuncio ufficiale dell’arrivo di Antoniosulla panchina della loro squadra del cuore. Dopo una stagione davvero pessima, la peggiore in assoluto nell’intera epoca della presidenza De Laurentiis, ilè alle prese con dei profondi cambiamenti. Il primo è già stato attuato da patron, ovvero la nomina di Giovanni Manna come nuovo direttore sportivo del team partenopeo. Il secondo passo, invece, riguarda la scelta del prossimo allenatore. Dopo aver tentato Gian Piero Gasperini che, però, ha scelto di restare alla guida dell’Atalanta, Aurelio De Laurentiis ha deciso di fare un forcing importante per arrivare a raggiungere un accordo con Antonio. Proprio su quest’ultimo fronte, di fatto, bisogna registrare delle importanti novità.