Siti cancellati e link perduti | così Internet sta morendo lentamente

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024) Roma, 28 maggio, 2024 –contiene miliardi di dati, pagine e informazioni, che sono accessibili a chiunque ogni giorno. Il web, però, sta scomparendo: un quarto deiche erano attivi fra il 2013 e il 2023 non esistono più o non sono più accessibili. Per quanto riguarda i contenuti più vecchi, quelli attivi nel 2013, il 38% non è più disponibile o è stato eliminato. E solamente nel 2024 abbiamo perso l’8% delle pagine web attive nel 2023. Questi dati sono il frutto di una indagine condotta dal Pew Research Center, un centro di studi di Washington che si occupa di analisi sociali, demografiche e sull’opinione pubblica. Lo studio è stato condotto raccogliendo campioni casuali di quasi un milione di pagine web, prese da Common Crawl, un servizio che archivia parti di