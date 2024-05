Sino al 6 settembre in esposizione nello Spazio Field di Palazzo Brancaccio a Roma la mostra di Silvia Mattioli che reinterpreta la storia mettendo al centro la figura femminile per stimolare la riflessione

Lettere dalla strage, l’attentato neofascista ricordato dai lettori del GdB - Lettere dalla strage, l’attentato neofascista ricordato dai lettori del GdB - Qui sono pubblicate le email inviate in redazione per «Piazza Loggia 50», un’iniziativa di Giornale di Brescia e Casa della Memoria che raccoglie i racconti personali sulla strage di bresciani e bresc ... giornaledibrescia

Ucraina, Cacciari: “Usa e Ue Sonnambuli che ci hanno cacciato in questa sciagurata situazione, assolutamente incapaci di prendere decisioni” - Ucraina, Cacciari: “Usa e Ue Sonnambuli che ci hanno cacciato in questa sciagurata situazione, assolutamente incapaci di prendere decisioni” - "Siamo guidati da sonnambuli che camminano sul cornicione, per cui se il Padre eterno li protegge non cadono, ma alla minima distrazione precipitano". L'allarme di Cacciari sulla guerra in Ucraina e l ... ilfattoquotidiano

Il Tempo della Comunanza, la mostra della Fondazione Garuzzo alla Castiglia di Saluzzo - Il Tempo della Comunanza, la mostra della Fondazione Garuzzo alla Castiglia di Saluzzo - Da sabato 1° giugno fino al 13 settembre, in occasione di Start/Arte Contemporanea, la Fondazione Garuzzo inaugura alla Castiglia di Saluzzo (CN) la rassegna Dialoghi e altri sguardi con la mostra Il ... mentelocale