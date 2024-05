Sinner rinasce Nadal a un passo dall’addio | i due volti del Roland Garros VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 28 maggio 2024)a un. E ilè un crocevia anche per Djokjovic, che potrebbe essere spodestato dal trono della classifica Atp proprio dal campione italiano. Janniknon poteva augurarsi ritorno in campo migliore dopo i forfeit ai quali è stato costretto dal dolore all’anca destra. Nel primo turno del prestigioso torneo parigino, il numero 2 al mondo ha avuto la meglio in 3 set sullo statunitense Christopher Eubanks (6-3, 6-3, 6-4). “Non sono al 100%, ma l’anca sta bene. Lavoro giorno dopo giorno per recuperare la forma migliore, con l’aiuto del mio staff e sono molto contento di essere qui. So che ci sono alcuni dettagli sui quali devo migliorare, ma cerco di divertirmi ed essere felice quando sono in campo, che è la cosa più importante”,ha commentato al termine del match.