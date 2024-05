Sinner potrebbe ritrovare al Roland Garros il giocatore da cui iniziarono tutti i guai a Madrid…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 28 maggio 2024) Jannik, dopo quasi un mese dal suo ultimo match ufficiale, è tornato in campo nella giornata di ieri battendo in tre set Christopher Eubanks e qualificandosi per il secondo turno del2024. Al rientro dal periodo di pausa per l’infortunio all’anca destra, l’altoatesino si è imposto sulamericano per 6-3 6-3 6-4 restando in corsa per il secondo Slam stagionale e per la possibilità di diventare numero 1 del mondo a fine torneo. Il tabellone del Major parigino propone all’azzurro come prossimo avversario il veterano francese Richard Gasquet, che ha sfruttato bene la wild card regolando un po’ a sorpresa in tre set il croato Borna Coric., nonostante una forma ancora lontana dal 100%, resta comunque ampiamente favorito per la vittoria e per proseguire il suo cammino al