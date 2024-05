Sinner i ruoli s’invertono ma così non va | tentativo fallito

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di martedì 28 maggio 2024), adesso si gioca a parti inverse, ma è evidente che l’azzurro debba fare un po’ di pratica: hamiseramente. Potrebbe averlo fatto, contravvenendo ad ogni suo principio, per evitare che i paparazzi continuino ad inseguirlo in ogni dove. O forse, chissà, aveva davvero voglia di ufficializzare la sua relazione con la tennista russa Anna Kalinskaya. Fermo restando, d’altra parte lo ha già premesso, che non sarà mai QUEL tipo di fidanzato. Quello che posta foto romantiche e dediche melense sui social, essendo lui contrario alla spettacolarizzazione dei sentimenti e al gossip fine a se stesso. Jannik(LaPresse) – ilveggente.itSta di fatto che Jannikha scelto la città dell’amore per antonomasia per rompere il silenzio e per confermare le voci delle ultime settimane, sempre più insistenti man mano che gli indizi proliferavano.