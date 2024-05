Sinner-Gasquet orario e dove vedere il match di secondo turno del Roland Garros

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024) Parigi, 28 maggio 2024 – Superato piuttosto agevolmente l'ostacolo Chris Eubanks, battuto in tre set (6-3, 6-3, 6-4), Jannikè adesso atteso dalvalido per ildel. L'altoatesino affronterà Richard, reduce dall'affermazione per 7-6, 7-6, 6-4 ai danni del croato Borna Coric. Dopo le buone sensazioni provate in occasione del ritorno in campo, il numero 2 del mondo spera di vivere un'altra giornata con risposte soddisfacenti dal punto di vista fisico. A livello di gioco invece l'azzurro può e deve migliorare, alla luce delle 10 palle break concesse a Eubanks, che tuttavia ha saputo approfittarne solo in un'occasione. Le parole di"Sono contento di essere tornato in campo e della performance contro Eubanks - le parole dial termine della sfida con l'americano, riportate da Sky Sport - L'anca sta bene, con il mio team abbiamo lavorato tanto.