Sindaco San Donato | 'Non è detto che si faccia lo stadio qui Una fra Inter e Milan resterà a San Siro'

Pubblicato il 30 Marzo, 2024 Alessio Cibelli, noto come “il piccolo architetto” per i suoi 7 anni, ha Ricevuto un caloroso benvenuto in Comune dal sindaco Alberto Mosca, insieme ai genitori Claudio e Tonya e all’Assessore all’Urbanistica, Arch. Vittorio Tomassetti. La ragione di questo speciale ... dayitalianews