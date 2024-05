Simone operaio di 33 anni muore schiacciato da un macchinario nella fabbrica di mobili a Pesaro

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

Mezzolani, 33, papà di due bambini,da unnelficio diUrbino, la Fab di Gallo di Petriano, in cui era impiegato come. A Modena, invece, un manovale di 44è morto precipitando da diversi metri. Mezzolani è mortoin unmentre stava lavorandodoin cui era impiegato come. Non c'è stato nulla da fare per lui, che è morto sul colpo. Lascia la compagna e due figli: era originario di Montecchio, molto conosciuto perché anche figlio del proprietario di una carrozzeria. "Alzare il livello di guardia" Francesco Trapanese, presidente dell'assemblea provinciale Fillea-Cgil denuncia una situazione di piena emergenza: «È inaccettabile che si possa morire sul lavoro, ogni anno in Italia ci sono più di 1000 lavoratori che non fanno più rientro a casa.