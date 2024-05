Simone Mezzolani muore a 33 anni | schiacciato da un macchinario al lavoro

(Di martedì 28 maggio 2024)è morto in un incidente sul: l’operaioda unnella Provincia di Pesaro e Urbino.lavorava in una fabbrica (credits @fabgroup.com) – Ilcorrieredellacitta.comEnnesimo episodio di morte sulin Italia. La nuova vittima si chiamava, un operaio di 33e assunto da un’industria specializzata nel mobilificio al Nord. Il lavoratore è statoda un pesanteda, in dinamiche che ancora stanno accertando gli investigatori delle forze dell’ordine. Sulla vicenda sono intervenuti i sindacati, parlando dell’ennesimo incidente sulnella Penisola.in un incidente sulL’operaio stava svolgendo un turno di notte all’interno dell’industria, specializzata nella realizzazione di mobili per la casa.

