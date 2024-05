Silvia Brambilla morta a 26 anni nell’incidente sull’Asse | Intraprendente e motivata si era laureata a Bergamo

(Di martedì 28 maggio 2024) Treviolo. “Una ragazza giovane e, appassionata di tutto ciò che riguarda moda, design e architettura”., 26, si descriveva così sul suo sito web. Ambiziosa e determinata, dopo aver vinto una borsa di studio con la Fondazione Fiera Milano Accademia si eraal corso magistrale in Informazione, Editoria e Giornalismo dell’Università degli Studi di. Nel frattempo, curava la comunicazione del brand fondato con papà Massimo e mamma Laura, ‘Acqua di Puglia’: “Un progetto immobiliare familiare”, nato per “valorizzare il territorio pugliese attraverso la ristrutturazione di dimore storiche, ormai abbandonate, nei più caratteristici centri storici pugliesi o disperse sulle coste salentine”.aveva già realizzato tanti dei suoi sogni, ma tanti altri doveva averne nel cassetto, visto il carattere deciso e la propensione ad accettare sempre nuove sfide.

Era appassionata di moda e design, la affascinava il mondo del marketing e, dopo la laurea magistrale in Scienze delle comunicazione all'Università di Bergamo, aveva creato il suo brand. Silvia Brambilla , 26 anni, lecchese non potrà realizzare tutti i sogni che aveva nel cassetto: la sua vita si è ... ilgiorno

Silvia Brambilla è morta sul colpo a 26 anni questa mattina, 28 maggio, in un incidente sulla strada dalla sua Lecco all’ aeroporto di Orio al Serio, provincia di Bergamo. Alla guida dell’auto c’era suo papà, Massimo, 57 anni , ricoverato in gravissime condizioni.Leggi anche: Picchiata in metro da ... thesocialpost

Scandalo superbonus, tra i 1000 truffati in Veneto anche clienti friulani - Scandalo superbonus, tra i 1000 truffati in Veneto anche clienti friulani - Infine nell'indagine compaiono i nomi di due consulenti del lavoro, Daniela Pacelli, 56enne di Treviso (difesa dall'avvocato silvia Masiero), di Alessandro Pacelli (difeso dall'avvocato Gioia Barbato) ... udinetoday

Papa Francesco si scusa pubblicamente per il commento offensivo e fa marcia indietro: “Nella Chiesa c’è spazio per tutti” - Papa Francesco si scusa pubblicamente per il commento offensivo e fa marcia indietro: “Nella Chiesa c’è spazio per tutti” - Ieri, Papa Francesco è stato al centro di polemiche a seguito di un commento fatto durante una conversazione privata con i vescovi della CEI. La frase, ritenuta offensiva da molti, ha portato il Papa ... baritalianews

Silvia Brambilla perde la vita a 26 anni in un incidente: il padre la stava portando in aeroporto - silvia brambilla perde la vita a 26 anni in un incidente: il padre la stava portando in aeroporto - silvia brambilla, giovane promessa della comunicazione, perde la vita in un tragico incidente sulla superstrada di Bergamo. Il padre, gravemente ferito, lotta per sopravvivere. silvia brambilla, una s ... controcopertina