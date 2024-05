Silvia Brambilla morta a 26 anni in un incidente | il padre la stava accompagnando in aeroporto per un viaggio all’estero

(Di martedì 28 maggio 2024)sul colpo a 26questa mattina, 28 maggio, in unsulla strada dalla sua Lecco all’di Orio al Serio, provincia di Bergamo. Alla guida dell’auto c’era suo papà, Massimo, 57, ricoverato in gravissime condizioni.Leggi anche: Picchiata in metro da uno straniero: “Nessuno mi ha aiutato. Terribile” La ragazza era nell’auto del, un Audi Q3, sulla superstrada di Bergamo, all’altezza di Treviolo, poco prima dello svincolo per Dalmine. Il, noto architetto della zona, non si sarebbe accorto del triangolo posto in strada che il conducente di un mezzo pesante aveva piazzato per segnalare un guasto che l’aveva costretto a fermare il mezzo. Le ricostruzioni Secondo quanto riferito dalla polizia stradale di Bergamo, il conducente dell’Audi si sarebbe accorto solo all’ultimo del mezzo in panne, schiantandosi contro la parte posteriore sinistra dell’autoarticolato, per poi rimbalzare e impattare violentemente contro il new jersey.

