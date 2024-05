Silent Hill Transmission 2024 Konami ha annunciato l’evento di Maggio con data ed orario

(Di martedì 28 maggio 2024)ha appenail nuovo, evento in programma alle ore 01:00 italiane del 31e contenente tutta una serie di novità riguardanti il mondo dei videogiochi, rivelando inoltre anche delle informazioni sul merchandise e sul film della serie. Questo annuncio è avvenuto attraverso un messaggio condiviso direttamente daattraverso i propri canali social, con Bloober Team che non ha perso tempo ed ha prontamente condiviso a sua volta un messaggio sullo show digitale, confermando sostanzialmente la presenza di2 Remake all’appuntamento comunicativo. Leggiamo il messaggio condiviso da: Considera questa la tua lettera d’invito a. Sintonizzati il ??30alle 16:00 PDT (in Italia le 01:00 del 31) sul nostro canale YouTube diper la seconda puntata diin cui condivideremo aggiornamenti sui giochi, uno sguardo più approfondito al film e sul nuovo merchandising.

