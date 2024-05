Silent Hill 2 | confermato il secondo showcase Transmission per il remake

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di martedì 28 maggio 2024) A poco più di quarantott’ore dalle agognate conferme: abbiamo un”, loper ildi2 Era sicuro che Jeff Grubb dovesse pur aver ragione su qualcosa, e se non è stato uno State of Play vero e proprio almeno sappiamo che ildi2 avrà unodedicato, nello specifico una nuova “”. Naturalmente la seconda stesura, appropriatamente nel tam tam della stampa di settore tanto quanto le nuove mani di vernice per la storica rivale Resident Evil, non sarà la sola protagonista. Nel calderone horror di Konami sono infatti previsti i videogiochi effettivi Townfall ed F, nonché il “video interattivo” Ascension. Recentemente abbiamo visto su PS5 l’antipasto gratuito The Short Message, sebbene a discapito dell’omaggio non abbia per forza dimostrato la buona fede di Konami nei confronti della saga stando alle varie recensioni.