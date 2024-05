Signorini | Ho avuto frequentazioni non così appropriate

Verrà interrogato lunedì Paolo Emilio Signorini , l'ex presidente dell'autorità portuale ed ex amministratore delegato di Iren in carcere dal 7 maggio per corruzione nell'inchiesta che ha portato ai domiciliari il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti . È stato lo stesso manager, tramite il ... tg24.sky

Aldo Spinelli dovrà restare ai domiciliari . L’ha deciso la giudice per le indagini preliminari, Paola Faggioni, che ha respinto la richiesta degli avvocati dell’imprenditore portuale, indagato per corruzione nell’ Inchiesta che ha scosso la Liguria e vede ai domiciliari anche il presidente di ... open.online

Inchiesta in Liguria, Signorini interrogato dai pm: “Comportamenti inappropriati ma non era corruzione. Spinelli solo un amico” - Inchiesta in Liguria, signorini interrogato dai pm: “Comportamenti inappropriati ma non era corruzione. Spinelli solo un amico” - L’auto di Mauro Vianello (presidente dell’Ente Bacini oggi indagato) per andare a Monte Carlo e l’acquisto da parte sua di un Apple Watch per la fidanzata di signorini «Anche la frequentazione con ... ilsecoloxix

Caso Toti, il procuratore Piacente ascoltato a Roma dalla Commissione Antimafia - Caso Toti, il procuratore Piacente ascoltato a Roma dalla Commissione Antimafia - Verrà ascoltato questa mattina dalla Commissione Antimafia di Roma Nicola Piacente, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova. L'appuntamento è fissato per le ore 12. telenord

Genova, Signorini interrogato dai Pm - Genova, signorini interrogato dai Pm - Dopo Giovanni Toti, presidente sospeso dalla Regione Liguria ai domiciliari dal 7 maggio che nei giorni scorsi ha risposto ai magistrati, anche l'ex presidente del Porto di Genova signorini è stato se ... servizitelevideo.rai