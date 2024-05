Siete piccoli Stati La minaccia di Putin | perché la Nato gioca col fuoco

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 28 maggio 2024) I Paesi della, soprattutto quelli europei, «devono essere consapevoli di ciò con cui stannondo. Queste sono cose serie e le stiamo monitorando con la massima attenzione». L'ha dichiarato il presidente russo, Vladimir, rispondendo all'ipotesi avanzata dal segretario generale della, Jens Stoltenberg, che l'Ucraina usi le armi fornite dall'Occidente in territorio russo. Secondo, prima di parlare di attacchi in profondità in territorio russo, «i governi dei Paesi delladovrebbero ricordare che i membri dell'Alleanza, di regola, sonocon una densità di popolazione molto alta». Se contingenti militari polacchi verranno inviati in Ucraina poi rimarranno nel Paese. Lo ha sottolineato il presidente russo, Vladimir, commentando l'ipotesi avanzata da Varsavia e dai Paesi baltici che hanno aperto alla possibilità di inviare in Ucraina i propri soldati nel caso in cui crollassero le difese dell'esercito di Kiev.