Sicurezza giunta sotto tiro | Problema trascurato

(Di martedì 28 maggio 2024) Lacontinua a essere un tema fortemente divisivo tra le forze politiche. Forza Italia invoca una maggiore presenza delle forze dell’ordine nelle aree più sensibili e così Michele Pascarella (tra l’altro ex dirigente del Commissariato di Cesena) punta l’attenzione in particolare sull’area della stazione ferroviaria e indica tra le soluzioni "una presenza costante di personale della polizia locale, in particolare nelle ore serali e notturne almeno fino alle 23.00, orario in cui è previsto l’arrivo dell’ultimo treno che ferma in stazione". I consiglieri comunali leghisti Antonella Celletti e Enrico Sirotti Gaudenzi chiamano in causa direttamente le istituzioni locali, ricordando che "da un decennio la Lega mette in guardia le amministrazioni cesenati a guida Pd a non trascurare ostimare unche sta divampando quasi in ogni città".