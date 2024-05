Sicilia Fondi Sviluppo e Coesione per l’Isola 68 miliardi | firmato accordo tra governo e Regione

(Di martedì 28 maggio 2024) La firma dell’al Teatro Massimo di Palermo tra la premier Meloni e il presidente dellaSchifani. Lapotrà contare su 6,8di euro per portare avanti loinfrastrutturale, economico e sociale del territorio nei prossimi anni. È il frutto dell’per il Fondo di(Fsc) 2021-2027 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Presidenza dellanaieri pomeriggio (27 maggio) al Teatro Massimo di Palermo, alla presenza dei sindaci di tutta l’Isola e di autorità civili, religiose e militari. L’intesa garantisce con 5,5la copertura finanziaria a 580 interventi in nove diversi ambiti e con ulteriori 1,3il cofinanziamento regionale al progetto della costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina, ponendo laal primo posto tra le regioni per risorse assegnate.

