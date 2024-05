Si separano le strade tra Bari e il diesse Polito

(Di martedì 28 maggio 2024) Asi va verso la separazione tra il direttore sportivo Ciroe il club biancorosso. Ottenuta la salvezza in extremis nella doppia sfida playout che ha permesso ai pugliesi di prevalere sulla Ternana, la società di De Laurentiis guarda già al domani. De Laurentiis e i vertici societari in questa fase stanno effettuando una serie di attente valutazioni per cercare di capire come ripartire dopo una stagione decisamente vissuta al di sotto delle aspettative. Nonostante un altro anno di contratto l’exdel Picchio non farebbe parte del futuro. I nomi che potrebbe arrivare a rimpiazzarlo rispondono ai profili di Angelozzi, Perinetti e Meluso. Sotto le cento torricontribuì, insieme a Sottil nella sua prima annata in bianconero, a trascinare l’Ascoli verso una complicata salvezza poi ottenuta all’ultima giornata.

