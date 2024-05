(Di martedì 28 maggio 2024) Si ètauninfermo a bordo strada. Unastamattina è rimasta vittima di un incidente stradale. Erano le 5 di stamattina, martedì 28 maggio, quando la giovane alla guida della sua auto è andata a impattare con violenzail tir fermo sulla superstrada che attraversa il Treviolo in direzione Bergamo. La Polizia stradale è intervenuta per ricostruire la dinamica dell’incidente – Foto di repertorio (ilcorrieredellacitta.com)Las’è letteralmentetail tir fermo Uno sterribile che non ha lasciato scampo allache è andata prima a sbattere nella parte posteriore sinistra del mezzo pesante, per rimbalzare poiil new jersey. La corsa dei soccorsi, purtroppo non ha salvato la vita della giovanissima automobilista.

Si allunga il tragico elenco di vittime delle strada. L’ennesimo incidente morta le si è verificato alle 5 di mattina nel territorio di Treviolo , in provincia di Bergamo, all’altezza dello svincolo per Dalmine. Un auto si è schianta ta contro un camion . La vittima, così come riporta L’Eco di ... dayitalianews

Si schianta contro un camion in panne: muore una 26enne - Si schianta contro un camion in panne: muore una 26enne - La 26enne è andata a scontrarsi contro il camion fermo al lato della carreggiata, per lei non c'è stato niente da fare ... ilcorrieredellacitta

Naviga il televideo in popup - Naviga il televideo in popup - La formazione neroverde ha concluso una stagione drammatica a livello sportivo con un pareggio all'Olimpico contro la Lazio. Un punto inutile ai fini del risultato finale di classifica, ma che ha ... servizitelevideo.rai

Roma, incidente tra camion che porta bevande e alcune auto: tre feriti in zona Laurentina. Uno è grave - Roma, incidente tra camion che porta bevande e alcune auto: tre feriti in zona Laurentina. Uno è grave - Grave incidente stradale a Roma: stamattina in via Laurentina all'incrocio con la Pontina Vecchia, un camion che trasportava bevande si è scontrato con tre auto. Sul posto sono ... ilmessaggero