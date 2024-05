Si premia Il Gusto dei Borghi Cerimonia alla Memo Chi ci sarà

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 28 maggio 2024) A Fano nasce un Premio per valorizzare la cultura e ildei nostri, patrimonio di bellezza ed eccellenza. Si intitola proprio "Ildei" dove la parola ‘’ "non si riferisce esclusivamente ad uno dei cinque sensi - spiega Amerigo Varotti, direttore di Confcommercio Marche Nord che l’ha ideato assieme agli Alberghi Consorziati -, quanto piuttosto ad un’emozione che coinvolge anche tutti gli altri. Neipossiamo ammirare ovvero gustare panorami unici e meravigliosi, annusare profumi che pervadono ogni piccola via, ascoltare musica offerta nei tanti eventi organizzati, stringere mani e abbracciare gli amici che insieme a noi vogliono vivere ildei. Con questo evento si vuole ricreare l’atmosfera che si respira nelle tante iniziative che idella provincia organizzano per far conoscere il loro meglio".