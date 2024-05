Si gira la miniserie su Mike Bongiorno con Claudio Gioè

(Di martedì 28 maggio 2024) Nella settimana del centesimo anniversario della nascita di, sono in corso le riprese di "",in due puntate diretta da Giuseppe Bonito (L'arminuta; Figli) e scritta da Salvatore De Mola (Màkari; Imma Tataranni-Sostituto procuratore) con(Màkari; La mafia uccide solo d`estate) nel ruolo die Valentina Romani (Mare fuori; Il sol dell`avvenire) nelle vesti della moglie Daniela Zuccoli, ed Elia Nuzzolo che interpreterà l'iconico presentatore da giovane. Nel cast anche Clotilde Sabatino, Paolo Pierobon e Tomas Arana.Una co-produzione Rai Fiction - Viola Film che arriverà in autunno in prima serata su Rai1, arricchendo le celebrazioni per i 70 anni della televisione e i 100 anni della radio.

