Si dimette Fabrizio Sarti ecco Tatiana Galassi

(Di martedì 28 maggio 2024) Un volto nuovo nell’ultima seduta del consiglio comunale di Casalfiumanese per il mandato amministrativo 2019-2024. Un po’ a sorpresa, tra i banchi dell’opposizione del paese della vallata del Santerno, non si è seduto il capogruppo del Gruppo Movimento 5 Stelleche nei giorni scorsi aveva rassegnato le dimissioni da consigliere perché candidato in un altro comune alle prossime elezioni dell’8 e 9 giugno. Al suo posto, con un ingresso last minute da un solo gettone di partecipazione,con surroga avvenuta nella seduta dell’organo dello scorso 23 maggio. .

