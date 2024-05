Sì della Camera alla delega sul conflitto di interessi Ma Conte ritira la firma al testo | riforma svuotata

(Di martedì 28 maggio 2024) L’aulaha approvato, in prima lettura, una legge cheal Governo ladisciplina in materia didiper i titolari di cariche di governo statali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano e per i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione. I sì sono stati 133, i no 84, le astensioni 12. Are laera stato il presidente M5S Giuseppema in commissione il provvedimento è stato ‘svuotato’ con unaall’esecutivo da esercitare entro 24 mesi e, dopo la bocciatura di un emendamento in aula che ripristinava iloriginario, hato la suadisconoscendo l’intervento. Ilpassa ora all’esame del Senato.

Roma, 28 mag. (Adnkronos) – Con 133 voti a favore, 84 contrari e 12 astenuti la Camera ha approva to la proposta di legge delega al Governo per la riforma della disciplina in materia di conflitto di interessi per i titolari di cariche di governo statali, regionali e delle Province autonome di ... calcioweb.eu

Roma, 28 mag. (askanews) – L’aula della Camera ha approvato, in prima lettura, una legge che delega al Governo la riforma della disciplina in materia di Conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo statali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano e per i ... ildenaro

L’aula della Camera ha approvato, in prima lettura, una legge che delega al Governo la riforma della disciplina in materia di conflitto di interessi per i titolari di cariche di governo stata li, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano e per i presidenti e i componenti delle ... lanotiziagiornale

Sì della Camera alla delega sul conflitto di interessi. Ma Conte ritira la firma alla sua riforma che è stata svuotata - Sì della camera alla delega sul conflitto di interessi. Ma Conte ritira la firma alla sua riforma che è stata svuotata - Ora ha 24 mesi per legiferare sul conflitto di interessi. L’aula della camera ha approvato, in prima lettura, una legge che delega al Governo la riforma della disciplina in materia di conflitto di ... lanotiziagiornale

OK A LEGGE DELEGA - OK A LEGGE delega - Con 133 sì, 84 no e 12 astenuti l'aula della camera ha approvato la proposta di legge delega al governo per la riforma della disciplina in materia di conflitto di interessi. Il provvedimento in esame, ... 9colonne

Conflitto interessi, ok Camera a delega al Governo con 133 sì - Conflitto interessi, ok camera a delega al Governo con 133 sì - Roma, 28 mag. (askanews) – L’aula della camera ha approvato, in prima lettura, una legge che delega al Governo la riforma della disciplina in materia di conflitto di interessi per i titolari di carich ... ildenaro