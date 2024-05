Sgr live musica sotto le stelle Cricca ‘inaugura’ l’estate di Rimini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 28 maggio 2024) Latorna ad essere la vera protagonista delle serate riminesi in una location di eccezione: l’arena Francesca da. Con Sgrgli artisti si esibiscono di nuovo in centro, diventando una calamita di attrattività per chi passeggialeper le vie della città. Presentato ieri il programma della terza edizione dell’appuntamentole estivo organizzato da Sgr in programma dal 4 giugno al 3 settembre prossimi. "L’azienda ha delle radici che da sessantotto anni ci legano al territorio riminese – racconta Micaela Dionigi, presidente di Sgr –. Per questo motivo vogliamo restituire atutta la nostra gratitudine, anche attraverso progetti di questo genere". Saranno quindici gli artisti che dal 4 giugno animeranno le serate dell’arena che affaccia su Castel Sismondo, in una fitta agenda di eventi che continuerà a riempirsi fino alla serata di chiusura del 3 settembre.