Sexy Shop in uscita il brano di Fedez ed Emis Killa L’ironia sui social non risparmia il marito di Chiara Ferragni | Buona crisi di mezza età

(Di martedì 28 maggio 2024) Dopo gli spoiler degli scorsi giorni,edescono allo scoperto con la data d’del loro nuovosarà disponibile sulle piattaforme digitali e in radio da venerdì 31 maggio e, da quanto potuto ascoltare nell’estratto anticipato dal collega rapper El Matador, nome d’arte di Dylan Potenza, sembra un ritorno alle origini per, cono sonorità meno pop e più rap a differenza delle canzoni che ha fatto uscire negli ultimi anni in vista dell’estate. «esplora le dinamiche di una relazione intensa e turbolenta: le liriche mettono a nudo i sentimenti che si provano in una coppia, paragonando l’amore a un gioco d’azzardo, un’esperienza che può portare sia euforia travolgente che profonda devastazione», viene presentato ildei due amici e colleghi di lunga data, e che già vantano numerose collaborazioni, prodotto per Warner Music Italia, «attraverso immagini vivide e metafore incisive, il testo descrive la tensione tra attrazione e disillusione, sottolineando come il ricordo di tutto ciò che si è condiviso è, comunque, il motore e la forza per poter ribadire la propria presenza, sia nel bene che nel male».

