Settimana nazionale della Sclerosi multipla | l’Italia si colora di rosso

(Di martedì 28 maggio 2024) Tempo di lettura: 4 minutiParte l’annuale appuntamento con l’informazione sulla. Sotto l’Alto Patronato del PresidenteRepubblica, prende il via la, l’appuntamento annuale di informazione e di sensibilizzazione sullae patologie correlate, promosso da AISM in Italia. L’evento coincide con la Giornata MondialeSM e si svolgerà dal 25 maggio al 2 giugno. Numerose le iniziative in programma. Per le oltre 140 mila persone con SM in Italia e le circa 12.400 in Campania sarà unadensa di appuntamenti, che si svolgeranno sotto l’Alto Patronato del PresidenteRepubblica. Ladi informazione sullae patologie correlate si apre con la campagna di sensibilizzazione, PortrAITs, per mettere in evidenza i sintomi invisibili