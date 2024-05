(Di martedì 28 maggio 2024), 28 mag. (Adnkronos Salute) - La ricerca sullaè in continuo movimento e produce risultati che hanno cambiato la vita delle persone con la malattia. Ma si può e si deve fare di più per una patologia che ogni anno, solo in Italia, colpisce 3.600 persone: sono circa 3 milioni ne .

Modena, 28 maggio 2024 – Convive da dodici anni con la Sclerosi multipla , una malattia da cui non si guarisce, ma che non le impedisce di condurre una vita normale. Anzi, più che normale, visto che ha già corso sei mezze maratone (21,0975 km): l’ultima ad Atene poche settimane fa, portata a ... ilrestodelcarlino

Settimana della sclerosi multipla, a Roma il Congresso Fism su prevenzione e diagnosi precoce - Settimana della sclerosi multipla, a Roma il Congresso Fism su prevenzione e diagnosi precoce - Roma, 28 mag. (Adnkronos Salute) - La ricerca sulla sclerosi multipla è in continuo movimento e produce risultati che hanno cambiato la vita delle persone con la malattia. Ma si può e si deve fare di ... notizie.tiscali

Battaglia (Fism): Negli ultimi 20 anni per la sclerosi multipla ottenuti i successi migliori" - Battaglia (Fism): Negli ultimi 20 anni per la sclerosi multipla ottenuti i successi migliori" - Roma, 28 mag. (Adnkronos Salute) - "La ricerca è sicuramente a un buon punto perché in questi ultimi 20 anni la sclerosi multipla è una delle malattie per le quali si sono ottenuti i successi migliori ... notizie.tiscali

Settimana della sclerosi multipla, compie 10 anni il Registro italiano Sm - Settimana della sclerosi multipla, compie 10 anni il Registro italiano Sm - Compie 10 anni il Registro italiano sclerosi multipla (Rism), il database che contiene le informazioni e la storia clinica di quasi 90mila persone con Sm e patologie correlate. Uno strumento che ... adnkronos