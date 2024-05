Servizi per Sarnano e l’area pedemontana

(Di martedì 28 maggio 2024) Giacomo Piergentili, lei parla spesso di coesione sociale e pacificazione. Cosa intende? "Nei piccoli centri comeil rapporto interpersonale è fondamentale ed essere uniti è il valore aggiunto che ti consente di affrontare le grandi sfide che abbiamo davanti, la prima delle quali è il potenziamento deiche tutto l’entroterra rischia di perdere. Singoli cittadini, mondo delle associazioni e delle categorie economiche devono parlare una voce sola, e l’amministrazione comunale deve essere il loro portavoce". Il centro storico è il nucleo di ogni borgo del nostro territorio. Come lo vedreste fra cinque anni, qualora doveste essere eletti? "Il centro diè un monumento a cielo aperto di ineguagliabile bellezza. La nostra visione del centro storico è dinamica: lo immaginiamo, oltre che ben curato e contenitore privilegiato di eventi, anche consempre migliori e nuove attività economiche che lo rendano ancora più vivo: per questo sarà necessario lavorare anche su una fiscalità dedicata che stiamo già studiando".

